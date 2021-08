Al tientallen dode bruinvissen aangespoeld op Waddeneilanden; dagtaak voor opruimers

De Kustwacht heeft bij een patrouillevlucht zaterdag nog meer dode bruinvissen gezien. Bruinvissen zijn volgens Van den Berg erg gevoelig voor veranderingen in de omgeving. Het is volgens haar ook een vraag of activiteiten in het Waddengebied de oorzaak zijn van de massale sterfte.

Er wordt boven Schiermonnikoog een windmolenpark aangelegd en er is deze week een grote oefening van de marine van start gegaan op de Noordzee. Zulke zaken kunnen een nadelig effect hebben op het welzijn van de bruinvis, zegt SOS Dolfijn. Of dit zo is, moet nog worden onderzocht.