Bericht via Instagram brengt Jhondly van der Meer bij nationale elftal Haïti

Van der Meer is geadopteerd en woont sinds zijn zesde in Leeuwarden. De eerste jaren van zijn leven bracht hij door in Haïti. De voetbalbond heeft dat blijkbaar opgepikt en dus kreeg hij via Instagram het berichtje.

"Ik dacht eerst: 'Wat is dit?' Normaal doe je dat rechtstreeks via de club en niet via de speler of via Instagram", vertelt de verdediger. Hij dacht aan een grap en deed er eerst niets mee. "Ik heb het genegeerd, maar ze bleven maar berichten sturen. Toen moest ik er wel iets mee. Een bekende heeft het voor me opgelost en toen zijn we verder gekomen."

Zaterdagavond na de 2-0 overwinning op FC Twente is Van der Meer naar Schiphol gegaan, want tegen twee uur 's nachts moest hij vliegen. De reis gaat naar Bahrein, omdat Haïti daar twee oefenwedstrijden zal spelen. Woensdag tegen Bahrein en zaterdag tegen Jordanië.

Daarna keert Van der Meer terug naar Leeuwarden en dan is hij weer op tijd terug voor het duel van Cambuur met Go Ahead Eagles.