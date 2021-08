Leestip: Zwervers voelen zich niet gezien: "Er is geen plek voor mensen zonder plek"

Ulbe is ook al een tijd aan het zwerven. Hij was dakdekker, maar raakte dat werk kwijt. Ulbe had psychologische problemen en volgens hem trauma's. Ulbe is verslaafd aan alcohol. Hij wacht al twee jaar op hulp, maar dat lukt nog steeds niet.

Niet welkom in de opvang

In de opvang mag hij niet meer komen vanwege zijn alcoholverslaving en gedrag. Wel moet hij zich vier keer per week melden bij Wenders. Anders raak je je uitkering kwijt, vertelt hij. Dan krijg je een dakloze-uitkering. Die is nog geen 300 euro in de maand.

"Ik wil graag geholpen worden, maar er is geen label op mij te plakken. Volgens de deskundigen moet ik langdurig opgenomen worden om te detoxen maar ik wacht nog steeds."