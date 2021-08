Statenfracties GrienLinks en PvdA willen geen nieuwe gaswinning in Waddenzee

Ook roepen de Statenfracties Tweede Kamerleden op om het besluit van tafel te vegen tijdens het debat over gas- en zoutwinning op 15 september. Met het besluit geeft de minister groen licht voor nieuwe gaswinning bij Ternaard vanaf 2023.

"Aanslag op klimaat en natuur"

"Dit is een forse aanslag op klimaat en natuur. De Waddenzee is een UNESCO Werelderfgoedgebied met unieke natuur", zeggen Statenleden Jochem Knol van GrienLinks en Hetty Janssen van de PvdA.

"Door de gaswinning ontstaat bodemdaling, die in combinatie met zeespiegelstijging voor onomkeerbare gevolgen zal zorgen. Daarnaast leidt gaswinning tot een toename van de CO2-uitstoot, terwijl we volop in moeten zetten op het aanpakken van de klimaatproblemen."

Tegen wens provincies en gemeenten

Volgens de Statenfracties GrienLinks en PvdA gaat de regering in tegen de uitdrukkelijke wens van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en veel Waddengemeente om geen gaswinning in de Waddenzee toe te staan.

Ook strookt het volgens hen niet met recente uitspraken van de rechter die de regering en oliemaatschappij Shell dwingen tot een forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Natuurorganisaties woedend

Vrijdag reageerde de Waddenvereniging woedend op het besluit van minister Blok. Natuurorganisaties hebben aangekondigd naar de rechter te stappen.