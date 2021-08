Droom komt uit voor Jamie Jacobs: "Ik ga 'm straks even aanzetten!"

In de basis bij Twente stond een oude bekende: Sneker Michel Vlap is na een avontuur in België en Duitsland terug in de eredivisie. Als oud-Heerenveenspeler voelt verliezen bij Cambuur niet lekker, vertelt hij. "Dat voelt niet lekker. We hebben vandaag nergens recht op gehad."

De Sneker vat het samen als een speciaal weerzien. "Ik ben denk ik niet de meest geliefde speler hier", lacht Vlap. Hij vertelt dat Twente flinke moeite had met het spel van Cambuur. "Je voelt dat je er geen druk op krijgt, ik vond dat we ook best wel vaak te laat waren."