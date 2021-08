Moniek Klijnstra pakt voor de derde keer op rij goud bij NK Skeeleren

Klijnstra werd dus al twee keer eerder Nederlands kampioen op de 200 meter, maar een overwinning was nog niet zeker. De Nummer twee, Fleur Huls, was in goede vorm. Maar Klijnstra bleef haar ver voor.

Ander Fries succes

Maya de Jong en Berber Vonk pakten zilver en brons. Ook op de puntenafvalkoers was er Fries succes: De Jong pakte daar het brons.

Vrijdag waren er ook al flink wat medailles voor de Friezen. Vonk en Ruurd Dijkstra wonnen toen de afvalkoers en De Jong pakte al brons op de 500 meter.