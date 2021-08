Bijzondere muurschilderingen uit Eerste Wereldoorlog gevonden in café Bakhuizen

Op de tekeningen is te zien hoe de Belgen tegen de Duitsers vochten in de Eerst Wereldoorlog. De soldaten staan met geweren en kanonnen tussen de bomen. In de muren zijn gaten geboord. De schilderingen zijn daardoor erg beschadigd.

In 1915 stond een bericht in de krant dat Belgische soldaten in de oude katholieke kerk en in het oude café deze muurschilderingen gemaakt zouden hebben. De kerk is in 1919 afgebroken en het café is verbouwd. De tekeningen zijn dus een tijd uit het zicht geweest.

Behang van de muur

Het pand heeft net een nieuwe eigenaar gekregen. Toen de werkgroep Bakhuizen te horen kreeg dat er verbouwd werd, hebben ze geprobeerd de schilderingen terug te vinden. Voorzichtig is het behang van de muur gehaald en kwamen de tekeningen tevoorschijn.

Henk de Kroon van Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is blij met de vondst. "Het zijn hele bijzondere tekeningen." Vermoedelijk heeft één man de schilderingen gemaakt. "De manier van schilderen is op elke muur hetzelfde. De bomen, gezichten, het kan bijna niet anders dan dat dit door één man is gemaakt", vertelt De Kroon.

De experts uit België denken niet dat de man lang in het leger heeft gezeten. "Er staan een paar dingen op die niet kloppen. Er staan Franse officiers op en Belgische soldaten. Dat klopt niet. En de kanonnen zetten ze nooit voor de infanterie, maar er altijd achter. Dus deze man had strategisch niet zoveel inzicht."