Fryslân Boppe op het NK Jeugd Fierljeppen in Kockengen

Viënne van der Knaap uit IJlst was het sterkste bij de meisjes tot 12 jaar. Zij ljepte in de finale een nieuw persoonlijk record van 10,16 meter. Dat was net verder dan Hieke Vogel uit Menaam, die met 10,12 meter (een persoonlijk record) tweede werd. Julia van der Kleij uit Zegveld won brons (9,26).

Jongste jeugd drie podiumplekken

Bij de jongens tot en met tien jaar ging de titel naar Hylke Brouwer uit Arum. In een nieuw persoonlijk record van 10,01 meter pakte hij het goud, voor de Hollander Jort v.d. Water (9.65, ook een PR) en Jarmo Timmens (9,46, PR).

Bij de jongste meisjes bleef de titel op het nippertje in Holland. Meike Cazant uit Kockengen pakte op haar thuisbasis de hoofdprijs met 8,16 meter. Dat was maar één centimeter verder dan Lyke Kaag uit It Heidenskip die met 8,15 meter zilver won. Else Klijn Velderman, ook uit It Heidenskip, werd met 7,72 meter derde.