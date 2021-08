Dode bruinvissen spoelen aan op Waddeneilanden: "Er is meer aan de hand"

Van de stranden van Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland kwamen meldingen binnen en op het strand van Terschelling liggen er in elk geval zes. Een vliegtuig zag ook kadavers drijven op de Noordzee. "Ze zijn niet vers, ze zijn al eerder doodgegaan", vertelt Terschellingse strandjutter Guus Schweigmann. "Dat betekent dat ze al eerder doodgegaan zijn. Door de harde wind zijn ze aangespoeld op de Wadden"

Dat er vissen aanspoelen is niet gek, maar het aantal is dat wel, zegt Schweigmann. "Je komt wel regelmatig een dode bruinvis of dolfijn tegen. Maar zoveel, en ook tegelijk op de andere Waddeneilanden, dan is er meer aan de hand."

Epidemie?

Onderzoek moet uitwijzen wat er gebeurd is. Het zou kunnen dat de bruinvissen in eens in de problemen zijn gekomen of dat er een epidemie gaande is. "We weten uit zeehondenland dat er één keer in de 10-20 jaar een epidemie komt", zegt Schweigmann.

De kadavers worden van het eiland gehaald en door de Universiteit van Utrecht onderzocht.