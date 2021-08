Beitske Visser komt niet in actie op Spa na zware crash

Bij de crash waren zes coureurs betrokken. De auto van Visser werd hard in de zijkant geraakt door een coureur die haar niet meer kon ontwijken.

Via Twitter liet de weten dat ze veel pijn heeft, maar dat er niets gebroken is. "Dat was heel eng, maar ik denk dat ik een engel op mijn schouder had."

Wel naar Zandvoort?

De race van zaterdagmiddag komt toch te vroeg voor Visser. "Ik heb nog wel wat pijn, maar naar omstandigheden gaat het goed. Zeker na zo'n crash. Ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad", zegt Visser. Ze hoopt er volgende week, als op het circuit van Zandvoort wordt geracet, wel weer bij te zijn.