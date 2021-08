Joël de Jong baalt van mislopen medaille: "Er had meer ingezeten"

De Jong ging naar Tokio met de hoop op een medaille. Met een persoonlijk record van 6,81 meter stond hij derde op de wereldranglijst. "Ik ben er ontzettend trots op dat ik hier mag staan. Ik zal eraan moeten werken om op dit soort wedstrijden stabieler te presteren."

De Harlinger was aan het zoeken naar de perfecte sprong. "De ene keer zette ik iets te hard af. De andere keer was ik iets te voorzichtig. Het was niet stabiel genoeg vandaag."

Gevoel

Volgens De Jong is het een gevoel dat je moet creëren waarbij ervaring van groot belang is. "Het enige toernooi dat ik tot nu toe heb meegemaakt, is het EK. Veel teamgenoten van mij zijn al op een WK of zelfs al op een Paralympische Spelen geweest."

Hij vult aan: "Je ziet dat mijn concurrenten precies op het juiste moment heel ver kunnen springen."

Records

Het goud ging naar de Zuid-Afrikaanse Ntando Mahlangu, die met 7,17 meter een wereldrecord sprong. Nummer twee, Leon Schaeffer uit Duitsland, haalde met 7,12 een Paralympisch record en het brons was voor de Deense Daniel Wagner, die 7,07 meter sprong.

"De concurrentie heeft het vandaag uitstekend gedaan. Iedereen is als een malle boven zichzelf uitgestegen", zegt De Jong.

De Jong komt zondag weer in actie, dan doet hij mee aan de 100 meter.