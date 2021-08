Monument voor doodgeboren kinderen op Huizumer kerkhof: "Om het een plekje te geven"

Op het hof liggen 250 kinderen die hier in de 20e eeuw vaak in een collectiegraf begraven zijn. Initiatiefnemer van de herdenksteen is Meindert Tangerman, een van de vrijwilligers die het onderhoud op het kerkhof doen. "Het is erg belangrijk dat mensen een plekje hebben om stil te staan bij wat ze meegemaakt hebben", zegt Tangerman.