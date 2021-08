Medailles voor Friezen op NK skeeleren in Heerde

Voor Ruurd Dijkstra was het de eerste keer dat hij de Nederlandse titel in de afvalkoers pakte. Hij was Luc ter Haar en Crispijn Ariëns op overtuigende wijze te vlug af. Zij pakten respectievelijk zilver en brons.

Dijkstra twijfelde lang of hij zou meedoen aan het NK, vanwege vermoeidheid en teleurstellende prestaties op het EK in juli. Pas een dag van tevoren hakte hij de knoop door om toch in Heerde aan de start te verschijnen. Twee jaar geleden werd Dijkstra al eens Nederlands kampioen op de puntenkoers.

Goud voor Berber Vonk

Met het goud in de afvalkoers wist Vonk haar eerste titel op de piste op haar naam te schrijven. Het zilver was voor Maya de Jong en het brons ging naar Fleur Veen, die ook in het team van gewest Fryslân zit.