Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 8): 'Bezint eer ge begint'

Bezinningstoerisme

Hinne Wagenaar is dominee in Jorwert en initiatiefnemer van Nijkleaster - een gemeenschap die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Er is buiten Jorwert een oude boerderij aangekocht die wordt omgebouwd tot een modern klooster. Er zullen vaste bewoners zijn, maar gasten zijn ook welkom. De Bêd & Brochje in de kerk van Schettens trekt mensen die zoeken naar spiritualiteit en bezinning. Zij slapen in de toren en eten het ontbijt in de consistorie. Het loopt als een tierelier, het 'bezinningstoerisme' zit in de lift. Het kerkbestuur noemt de kerk 'Onze Stille Missionaris'.