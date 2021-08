CDA Fryslân wil volgende week opvolger gedeputeerde Sander de Rouwe presenteren

Het CDA moest op zoek naar een opvolger voor Bolswarder Sander de Rouwe, toen hij door de gemeenteraad van Kampen werd voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Dat gebeurde op 1 juli.

De Rouwe begint in oktober in Kampen. Dat betekent dat er tegen die tijd ook een nieuwe gedeputeerde moet zijn.

Het CDA is al een tijdje op zoek naar een opvolger voor De Rouwe. Die opvolging is in principe voor een periode van twee jaar tot aan de statenverkiezingen van 2023.