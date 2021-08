Kritiek op Wetterskip over 'fietspad langs het Wad': "Gaat 'm echt niet worden"

Volgens de Fryske Feriening foar Fjildbiology geeft zo'n fietspad door een Natura 2000-natuurgebied op sommige plaatsen te veel verstoring voor de vogels. Voorzitter Gertie Papenburg van de vereniging was dan ook verbijsterd toen hij de presentatie van het fietspad langs het Wad zag.

"De presentatie schoot mij behoorlijk in het verkeerde keelgat", zegt Papenburg. "Op een aantal plekken kun je heel goed langs de Waddenzee fietsen, maar op een aantal plekken geeft dat ernstige verstoringen. Bepaalde delen buitendijks moeten worden afgesloten voor fietsers, omdat de verstoring daar te groot is."

Natuurorganisaties op achterstand

Papenburg is slecht te spreken over de presentatie van het waterschap, omdat die de indruk geeft dat je het hele traject langs de Waddenzee kunt fietsen. "Dat gaat 'm echt niet worden in een Natura 2000-gebied."

Effect van de presentatie is dat de natuurorganisaties in de discussie over de dijkplannen op achterstand staan. "Nu zijn wij degenen die de pret komen bederven, terwijl ze bij het Wetterskip heel goed weten dat een fietspad zo niet kan."