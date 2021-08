Tweelingzus en moeder van Alyda Norbruis trots op zilveren medaille

Alyda reed vrijdagnacht om 03.00 uur de tijdrit over 500 meter. Moeder had de wekker gezet om de tijdrit te bekijken. "Ze was als laatste aan de beurt en een aantal concurrenten zat al onder de 40 seconden. Ik had eigenlijk geen hoge verwachtingen meer."

Alyda reed in de laatste rit met een tijd van 39,002 echter naar het zilver. "Ik kon daarna niet zo goed in slaap komen."

Te spannend

Tweelingzus Alyce werd op haar werk gefeliciteerd door haar collega's, maar ze had de race zelf nog niet gezien.

"Ik vond het te spannend en ben naar bed gegaan. Vanochtend ben ik direct naar mijn werk gegaan en wist ik nog nergens van. Toen mijn collega's mij feliciteerden, heb ik mijn telefoon gepakt en de race gekeken. Toen zag ik dat ze zilver had gewonnen en ding het dak er natuurlijk af."