Vrijdagsmarkt over de Formule-1: "Het is ronduit belachelijk!"

"Dat de Formule-1 wel doorgaat is niet eerlijk. Maar ja, het hele leven is oneerlijk.", zo laat iemand weten. Hij vond dat dit soort evenementen zoveel mogelijk moeten doorgaan omdat veel mensen er veel plezier van hebben.

'Holland-promotie'

Andere argumenten van voorstanders waren de geweldige Holland promotie die het met zich meebrengt. dat Nederland al zo lang wacht op de Formule-1, dat publiek een vaste zitplaats heeft, en dat je toch eens wat moet proberen, "Omdat Corona toch wel onder ons blijft."

De tegenstanders waren echter in de meerderheid: "Het is ronduit belachelijk en meten met twee maten", werd vaak gezegd.

Koninklijke bemoeienis

Voor de meesten was wel duidelijk dat de koninklijke bemoeienis ervoor heeft gezorgd dat dit evenement zijn bijzondere status kreeg. "Zo'n prins Bernhard heeft natuurlijk ingangen die anderen niet hebben."

Ook een ander trok die conclusie "Als hij in de organisatie van Low Lands had gezeten, was dat natuurlijk ook doorgegaan." Weer een ander sprak zelf van een echte tweedeling: "Je hebt relaties of die heb je niet en dus mag de een alles en een ander niets."

Het verzoek aan een band om voor een paar VIP-kaarten op te treden, werd door iedereen beoordeeld als 'schandalig'. "Met VIP-kaarten kun je je rekeningen niet betalen" en: "Het is een regelrechte belediging dat een prins, die rondom gevuld is, dit laat vragen. Hij moet zich schamen!"