Rami Kaib breekt zijn kaak en is vijf weken uitgeschakeld

Van Beek zijn vader is voetbaltrainer bij v.v. Groeneweg uit de vierde klasse in Zevenhuizen, Noord-Holland. Daar zit hij al meer dan tien jaar. "Dat gebeurt niet zo vaak hè, maar hij is nog steeds hongerig. Hij zegt altijd: als ik stop, moet ik ook elke dinsdag- en donderdagavond naar GTST kijken. Daar heeft hij geen zin in."

Altijd de beste

Thuis gaat het dan ook vaan over voetbal. "Zo ben ik wel opgegroeid, ja. En dan hebben we het ook wel vaak over mijn wedstrijd. Soms zijn we het ook weleens niet eens. Dat is ook wel leuk. En anders zegt mijn moeder dat ik toch altijd de beste ben."