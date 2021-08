Henk de Jong laat zich niet afleiden door transfers en denkt aan Twente-thuis

De Leeuwarders zullen tegen FC Twente waarschijnlijk met dezelfde opstelling beginnen als tegen PSV. Dat betekent dat Tamás Kiss waarschijnlijk zal spelen. Zijn concurrent Nich Doodeman is er niet bij. Hij heeft last van zijn heup en ontbreekt tegen Twente, net als de al langer geblesseerde Jasper ter Heide.

Zo snel mogelijk van de nul af

Trainer Henk de Jong hoopt dat Cambuur op zijn minst een punt pakt. "We moeten zien dat we van de nul af komen. Daar zullen we alles voor doen. We moeten zien dat we na 34 wedstrijden 34 punten hebben. Daar kijk ik naar. Ik raak niet in de war van twee nederlagen hoor", vertelt De Jong.

De trainer is vrijdag jarig en werd aan het begin van de dag toegezongen door zijn spelers. Maar dat is niet het enige wat er is gedaan. Er is deze week ook extra aandacht geweest voor de verdedigende standaardsituaties. Daaruit kreeg Cambuur de laatste wedstrijden meerdere doelpunten tegen. De Jong: "Daar zijn we deze week weer mee bezig geweest."