De eerste spelen voor para-atleet Joël de Jong; medaillekans bij verspringen

Op de sprint staat het limiet voor de Paralympische Spelen op 12,60 seconden. Dat limiet heeft Joël de Jong op een hele seconde niet gehaald. Wel verbeterde hij het afgelopen jaar zijn tijd enorm: van 13,28 naar 12,65 seconden. Met deze tijd is hij zevende van de wereld.

Volgens zijn trainer is het daarom niet meer dan terecht dat Joël ook op dit onderdeel voor Nederland mag uitkomen. Voor Joël bleef het tot eind juli spannend, pas toen kreeg hij definitief groen licht van het NOC*NSF.

Medaillekandidaat bij verspringen

Bij het verspringen staat hij op dit moment met een persoonlijk record van 6,81 meter derde op de wereldranglijst. Het podium is dus in theorie haalbaar. Achter hem ligt het veld wel heel dicht bij elkaar, maar Joël is nog niet uitgegroeid.

"Ik moet gewoon iets sneller in de aanloop om ook verder te kunnen springen en dat lijkt de goede kant op te gaan." Het gat met de nummer één en twee van de wereld is groot, maar wie weet. Joël is een jongen die denkt in mogelijkheden.

Volgens Trainer Bonsen is het een groot talent van Joël dat hij precies aanvoelt hoe hij de blade moet neerzetten en buigen om er het meeste uit te halen. Bovendien is hij niet bang en is zijn aanloop het afgelopen jaar een stuk sneller geworden.