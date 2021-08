VIDEO: Fierljeppen in Grijpskerk

In Grijpskerk is de laatste fierljepwedstrijd van de reguliere competitie. In alle vijf categorieën (mannen, vrouwen, junioren, jongens en meisjes) wordt duidelijk wie de klassementswinnaars zijn. Na afloop weten we wie de sterkste 48 ljeppers worden die naar het FK in Winsum op zaterdag 4 september mogen.

Omrop Fryslân is erbij met een livestream vanaf 18.30 uur. Met commentaar van sportverslaggever Freark Wijma en oud-topljepper Hannes Scherjon. Het is te volgen via de website, de app en YouTube.