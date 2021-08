GGD Fryslân kan toename niet verklaren: "We zien het over de hele linie"

In de afgelopen week is het aantal besmettingen in Fryslân toegenomen van 542 naar 734. Met de besmettingen van deze week zijn er nu in totaal 50.000 coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân. De meeste besmettingen waren deze week bij kinderen en jongeren tot dertig jaar. Ondanks de groei van het aantal besmettingen, liggen er deze week minder mensen in het ziekenhuis, meldt GGD Fryslân.

Grote toename besmettingen

Het aantal besmettingen is toegenomen, maar de GGD ziet geen directe verklaring. Directeur van GGD Fryslân Margreet de Graaf: "We ziet het eigenlijk over de hele linie, wij horen mensen die een zelftest gedaan hebben, mensen die terugkomen van vakantie, eens iemand op een school, dus we kunnen het niet echt duiden."