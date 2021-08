Waddenvereniging woedend over instemming minister met gasboringen bij Ternaard

Alle seinen staan volgens Petersen op rood voor het gebruik van fossiele brandstof. Provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân hebben eerder ook al een beroep gedaan op de minister om de gaswinning niet toe te staan. "Hij luistert niet!", verzucht Petersen.

Volgens de mijnbouwwet zou de gaswinning toegestaan zijn. "Maar er is ook nog zoiets als de wet natuurbescherming, waar ook een ontwerpvergunning voor afgegeven is", zegt Petersen. "En als er een ding is waar die wet sterk in is, is dat als er twijfel is of iets de natuur gaat schaden, dan mag het niet vergund worden."