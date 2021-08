Monument in Hoornsterzwaag voor 'de rijke historie van de armoede'

Niet een theater in Drachten

"Als je mensen vraagt wat een lawei is, dan zeggen ze 'een theater in Drachten'. Wij willen de mensen hier in de omgeving informeren over hoe het er vroeger aan toe ging", zegt Van der Vlugt. "Als een lawei omhoog staat, is het tijd voor ontspanning. Daar komt de naam van het theater ook vandaan."

De lawei was eeuwenlang een vertrouwd element in streken waar turf werd gewonnen, om aan het eind van de 19e eeuw weer te verdwijnen.

Hufterproof

"Dit is het eerste monument van Hoornsterzwaag", zegt Van der Vlugt trots. Aan het plan is enkele jaren gewerkt in samenwerking met Plaatselijk Belang en de gemeente Heerenveen. De lawei is uitgevoerd in staal op een fundering en zou in principe 'hufterproof' moeten zijn. Het monument staat op de hoek van de Ds. Ten Catewei en de By de Leijwei.