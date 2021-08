Leerkracht die viral ging op sociale media schrijft boek over lockdown-schooljaar

Leraar op de fiets gaat over de avonturen van een docent in het lockdown-schooljaar. Berghoef had het moeilijk met de lockdown en miste het echte contact met zijn studenten.

Door weer en wind

Omdat zijn studenten ook niet in de schoolbibliotheek konden komen en ze volgens Berghoef wel moeten lezen, nam hij het besluit om alle studenten boeken te bezorgen met de fiets. Dat betekende veel kilometers door weer en wind, want de mbo-studenten wonen overal in Fryslân, van Metslawier tot Donkerbroek en van Sneek tot Heerenveen.

"Je mist het informele contact, als je alleen maar online les hebt. Ik vond het zwaar worden en haalde er weinig vreugde uit", vertelt Berghoef.

De docent is op zijn racefiets in alle hoeken van Fryslân geweest om boeken te brengen. "Mijn hobby is wielrennen, maar dit liep wel een beetje uit de hand. Mbo-docenten gaan gewoonlijk niet op huisbezoek, maar Berghoef was overal welkom. "Je hoort dan de verhalen over wat de studenten van de lockdown vinden en je ontmoet ook ouders, want in die tijd zat iedereen thuis."

Viral op sociale media

Berghoef kwam enkele maanden geleden in het nieuws, omdat studenten hem in een online les uitgebreid bedankten voor al zijn inspanningen. Het filmpje werd opgenomen en ging viral op sociale media.

Studente Gizem Aydemir uit Heerenveen nam het initiatief voor deze actie, maar had nooit gedacht dat het zo groot zou worden. "Ik zag op twitter dat hij er helemaal doorheen zat. Toen heb ik de klas geappt en zijn we op dit idee gekomen en dat is heel mooi uitgepakt."