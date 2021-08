VIDEO: Op camping Het Wad op de Afsluitdijk 'kent en helpt iedereen elkaar'

Greta Volders is voorzitter van Zeehengelsport- en kampeervereniging 'Het Wad' en legt uit wat de camping zo bijzonder maakt: "Je zou het niet zeggen dat het hier zo speciaal is. Er is geen water of riool en pas sinds kort elektriciteit. Maar er is vrijheid, gezelligheid, saamhorigheid. Hier kent iedereen elkaar, helpt elkaar. Er staan soms wel vier generaties op de camping."

De 91-jarige Hayo Kloen is de langst zittende kampeerder. Zo'n 60 jaar geleden kwam hij er voor het eerst. "Ik had in een boekje gelezen dat je hier lekker kon vissen. En ik ben er gebleven", vertelt hij. Tegenwoordig wordt er geen vis meer gevangen, maar Hayo is altijd gebleven. "Dit is mijn leven, mijn alles."

Een grote familie

De kampeerders vormen samen één grote familie. Ze hebben een loods gebouwd, die dienst doet als kantine. In het vakantieseizoen wordt er gekaart en bingo gespeeld. De bingoavonden worden verzorgd door Jannie Norder. Met trots laat ze de prijzenkast zien. "Hier is ook een speciaal hoekje met spullen voor de kinderen, voor de kinderbingo", vertelt ze.

Hoewel de omgeving volop in ontwikkeling is, zijn er geen plannen om iets met het gebied van de camping te doen. Voorlopig staan de kampeerders nog met veel plezier midden op de Afsluitdijk.