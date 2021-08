Alyda Norbruis tweede op 500 meter tijdrit in Tokio: "Zilver met gouden rand"

Het is al de vierde paralympische medaille voor Norbruis. In Londen 2012 won ze ook al het zilver op de 500 meter tijdrit. In Rio 2016 wist ze zelfs goud te winnen op dit onderdeel. In de Braziliaanse stad voegde ze ook nog het zilver in de wegrace bij het wielrennen toe.

"Ik wist dat ik kans had op een medaille, maar dat het zo zou uitpakken had ik niet verwacht. Ik rij de beste race uit mijn hele topsportcarrière en die heeft geleid tot een zilveren medaille met een dikke vette gouden rand", zei Norbruis in een eerste reactie.

"Ik wil graag meegeven dat hoeveel hobbels je ook tegenkomt op de weg naar je doelen en dromen, je ze altijd moet blijven najagen en jezelf moet herpakken als het tegenzit. Mijn doorzettingsvermogen is denk ik altijd mijn grootste kracht geweest", aldus de wielrenster.