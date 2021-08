Een derde meer coronabesmettingen in één week

Gemiddeld gaat het om105 besmettingen per dag in de afgelopen week in Fryslân, een week eerder was dat nog 78.

De gemeente Leeuwarden had met 137 registraties de meeste besmettingen. Na Leeuwarden komen Súdwest-Fryslân (102) en Noardeast-Fryslân (83). Schiermonnikoog is de enige gemeente die de hele week vrij blijft van nieuwe besmettingen. Op Vlieland en Ameland werd één nieuwe besmetting vastgesteld.

Achtkarspelen omgerekend meeste besmettingen

Momenteel is het aantal besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners in de gemeente in Achtkarspelen het hoogst. Daar zijn omgerekend 201 besmettingen op 100.000 inwoners vastgesteld. De afgelopen twee weken was het aantal nieuwe besmettingen op Vlieland het hoogst.

In totaal zitten elf Friese gemeenten op meer dan 100 besmettingen op 100.000 inwoners. Twee weken geleden gold dat nog voor twee gemeenten.