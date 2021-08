Vermiste zwemmer op Terschelling nog niet gevonden, zoekactie gaat verder

Rond 19.15 uur kwam er een melding van een vermiste man. Vermoedelijk was de man aan het zwemmen in een groene zwembroek. Op dat moment was er een sterke branding. "Er was een flinke branding van ongeveer 2,5 meter. Mogelijk dat dat de situatie gevaarlijker heeft gemaakt voor de zwemmer", zegt woordvoerder Denice Blok van de Kustwacht.

De hulpdiensten zijn massaal ingezet. Zo zochten er reddingsboten van de KNRM, een vliegtuig van de Kustwacht en een SAR-helikopter naar de zwemmer. De zoekactie vond plaats aan de Noordzeekant van Terschelling.

Reddingsboot slaat om

Bij de zoekactie is de reddingsboot Maria Hofker van KNRM Ameland omgeslagen. Drie van de vier opvarende raakten te water. Zij zijn met een SAR-helikopter uit het water gehaald. De vierde opvarende was nog aan boord. Ze maken het allemaal goed.

De politie en ambulance stonden klaar op het strand.

Helikopter van Defensie

Later is er ook met een helikopter van Defensie gezocht naar de man. Met een speciale nachtkijker werd geprobeerd om de zwemmer te vinden. Dat had echter geen succes. De zoekactie werd omstreeks 22.45 beëindigd.

Zoekactie gaat door

Vrijdag gaat de zoekactie verder. "Vandaag zal de Kustwacht de vliegende eenheden sowieso vragen om nogmaals over het zoekgebied heen te vliegen", zegt Blok. Ook wordt volgens de woordvoerder een plan gemaakt om op het strand verder te zoeken.

Hoelang de zoekactie nog doorgaat, is niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de zwemmer niet meer levend wordt aangetroffen. Blok: "De overlevingskans wordt steeds kleiner."