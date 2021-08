Koning op bezoek bij De Tiid in Bolsward: een race tegen de klok

Buiten zijn stratenmakers bezig. Binnen schilders, timmermannen en installateurs. Directeur-bestuurder Pascal Arts woont bijna in het voormalige stadhuis van Bolsward. Hij is bestuurder van het museumdeel, van de VVV en de horeca in het gebouw. Ook krijgen de bibliotheek, het gemeenteloket en het gemeentearchief een plek in het complex.

Zeven dagen per week is Arts bezig om alles voor 7 september af te krijgen. Het oranjebitter blijft nog even in de fles, want er moet nog een hoop gebeuren.

Geen twijfel, wel zorg

Twijfelen of het allemaal slaagt, daar doet de directeur niet aan. De grootste zorg is op dit moment de elektronica. Zoals bijvoorbeeld de levering van de schermen die in het museumdeel van het gebouw komen.

De installatie van die schermen wordt uitgesteld naar een latere fase van het project. Arts heeft het liever over wat al bijna klaar is, dan over wat er allemaal nog moet gebeuren.