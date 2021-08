Nog geen extra Friese opvangplaatsen voor asielzoekers

De nood bij het COA is momenteel hoog. Er is nauwelijks doorstroom van statushouders, terwijl de vluchtelingenstroom weer aan het toenemen is. Daar komt nu de stroom geëvacueerden uit Afghanistan ook nog bij. Die worden nu opgevangen in noodlocaties in onder andere Zoutkamp.

Overleg met Ministerie

Commissaris van de Koning Arno Brok heeft in zijn rol als Rijksheer (vertegenwoordiger van de regering) op korte termijn een gesprek met mensen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij krijgt dan te horen waar precies behoefte aan is. Brok gaat dan met de betrokken Friese gemeenten in gesprek om te kijken waar mogelijkheden liggen.

Het gaat dan om de gemeenten waarvan een aantal actief is in de opvang van asielzoekers. Dat zijn Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Smallingerland, Harlingen, Tytsjerksteradiel, Heerenveen, Opsterland, De Fryske Marren en Waadhoeke. Het is nog niet duidelijk wanneer zij bij elkaar komen.

COA zoekt ruimte

Een woordvoerder van het COA laat weten dat ze bij de bestaande locaties kijken of er nog ruimte is. Dat moet dan wel passen binnen de overeenkomsten die zijn gesloten met de betrokken gemeenten. Ze wil niet zeggen of er verder nog naar alternatieve opvanglocaties wordt gezocht.