Rixt van der Horst gaat in Tokio voor goud; de enige prijs die nog ontbreekt

"Fijn dat jullie er zijn. Ik gaf net mijn paard Finsley iets te eten", zegt Rixt van der Horst wanneer we de manage binnenlopen. Van der Horst is intussen verhuisd naar Veldhoven (Brabant). Ze is druk bezig met de voorbereidingen voor de Spelen. Op vrijdag 27 augustus gaat zij voor het eerst los. Het worden haar tweede Spelen. Vijf jaar geleden veroverde ze in Rio twee keer brons en één keer zilver.

Paarden in quarantaine

Goud ontbreekt dus nog. "Daar gaan we nu wel echt voor", zegt ze terwijl ze Finsley uit het hok haalt om hem klaar te maken voor een nieuwe rit. "Het voordeel is dat ik al een Spelen heb meegemaakt. Ik wil nu vooral genieten. Dat heb ik de vorige keer niet zo bewust gedaan. Als je dat doet, dan komt de prestatie vanzelf wel."

Maar nu speelt corona ook een rol. "Dat is wel moeilijk. De paarden moeten zelfs een paar dagen in quarantaine. Ik weet niet of het helpt, maar alles is meegenomen. Er is sowieso geen publiek aanwezig. Dat kan nog wel raar voelen."