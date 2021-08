Theaterproductie FLOED bij Woudagemaal uitgesteld naar 2023

Dat past niet in het concept van de voorstelling omdat bezoekers wandelend het verhaal van FLOED beleven. Het zitten doet afbreuk aan de kwaliteit van de voorstelling. Daarom is besloten om uit te stellen.

Het verhaal over de magie en kracht van water hoort bij het 100-jarig jubileum van het gemaal. Dat was gepland voor oktober 2020 en was door corona al een jaar verschoven naar nu september.

Al twee jaar werken spelers en muzikanten aan de productie. Dat het nu naar 2023 is verschoven, komt omdat volgend jaar de culturele agenda in Fryslân al helemaal is ingevuld met verplaatste evenementen.

In totaal waren er 2.200 kaarten verkocht. Toegangskaarten blijven geldig voor de nieuwe voorstellingen.