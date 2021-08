Voorbereiding schaatsers op Spelen in de knel: "Zonder vaccin sta je met 3-0 achter"

Het wordt een zware tijd voor de schaatsers. "De sporters leven in een wereld die steeds meer open gaat. Maar de atleten moeten nog steeds in een 'bubbel' leven. Want als je het virus bij je draagt, dan mag je niet reizen. Schaatsers moeten dus heel streng zijn, helemaal as de toernooien dichterbij komen. Mondkapjes op doen en niet naar vrienden en familie."

Daar moeten de schaatsers nog wel een stap in zetten, ziet De Vries. "De meesten leven niet meer zo voorzichtig, dat moet eigenlijk wel."

3-0 achter zonder vaccin

En in aanloop naar de Spelen, volgend jaar februari in China, wordt het helemaal spannend. "China is er hartstikke hard in", volgens De Vries. "Ze mogen sporters niet weigeren als die niet zijn gevaccineerd, maar ze maken het je dan niet gemakkelijk. Dus dat zeg ik ook tegen de schaatsers: let daar ook op als je twijfelt over een vaccin. Want zonder vaccinatie kun je voor lastige situaties komen te staan. En dan ben je misschien op de Spelen, maar dan sta je al met 3-0 achter en kun je niet presteren."