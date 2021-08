Hiswa-Recron roept op om coronasteun te verlengen

"Fryslân heeft een heel goed seizoen gehad, en dat was ook zo in Zeeland", zegt Jan IJben, watersport-ondernemer in Heeg en bestuurslid van Hiswa-Recron.

"Maar als Hiswa-Recron zijn we er voor de hele sector en ook voor heel Nederland. Er zijn sectoren die flink pech hebben gehad door corona, denk aan groespaccommodaties en bedrijven die uitstapjes organiseren voor groepen. Die hebben het lastig. Ook de kustgebieden in Noord-Holland hebben het niet fantastisch gedaan."

In de winter doorgaan met steun

Als de steun niet aanhoudt, denkt IJben dat het alsnog misgaat met sommige bedrijven. "Het tij is aan het keren, maar we vinden het nog te vroeg om met de steun te stoppen. Laat het de winter nog doorgaan en kijk dan volgend jaar in de lente opnieuw, dat is onze insteek."

IJben verwacht wel dat Den Haag naar de oproep luistert. "De recreatiesector is belangrijk in Nederland en economisch van belang."