Zwemster Liesette Bruinsma wint paralympisch zilver op 400 meter vrije slag

Pagonis nam in de finale van de categorie S11 al snel een voorsprong op de 20-jarige Bruinsma. De zwemster uit Wommels had moeite om in het midden van haar baan te blijven. Uiteindelijk tikte Pagonis aan in 4.54,49, Bruinsma in 5.05,34.

In de series zwom Bruinsma eerst een olympisch record (5.10,33), maar dat was ze ook al vrij snel weer kwijt aan Pagonis, die 4.58,40 zwom. Dat was toen een nieuw wereldrecord, dat eerst op naam van Bruinsma stond. In de finale scherpte Pagonis haar nieuwe wereldrecord verder aan.

Bruinsma was in 2016 met vijf medailles (twee keer goud, een keer zilver, twee keer brons) de meest succesvolle paralympiër van de Spelen in Rio de Janeiro.