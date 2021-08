Veel animo voor natuurbegraafplaatsen: Appelscha en Nieuwehorne breiden uit

Ook uitbreiding in Nieuwehorne

In Nieuwehorne is ook een natuurbegraafplaats. Daar zijn al meer dan 1.100 van de beschikbare 1.200 plaatsen verkocht. Daarom hebben ze, net als in Appelscha, ook een aanvraag ingediend bij de gemeente voor meer plekken. Ze willen van 100 plekken per hectare naar 300 plekken per hectare. Dat betekent 2400 plekken extra.

Ab van Middelkoop van de begraafplaats in Nieuwehorne had niet gedacht dat er zoveel belangstelling voor zou zijn toen hij acht jaar geleden begon. "Mensen hebben steeds meer met natuur, willen graag wandelen en de natuurbegraafplaats past daar prima bij. Het is een nieuwe trend, het is minder strak en veel vrijer. Bovendien hebben de nabestaanden geen zorgen zoals het verlengen van grafrecht en er is geen onderhoud, je hebt geen last van omvallende zerken."

Ruim van opzet

Bij de opzet hadden ze zichzelf een maximum gesteld van het aantal graven. "Dat hebben we beperkt gehouden tot 100 graven per hectare, dus elke honderd vierkante meter één graf. Dat is heel ruim. We dachten dat we daarmee lang vooruit te kunnen. Elders in Nederland zitten ze een factor vier, vijf hoger qua dichtheid van graven. We willen naar 300 graven per hectare. De bezetting blijft nog laag en de natuur kan zijn gang nog gaan. Op een gewone begraafplaats zit er hooguit dertig centimeter tussen een graf."