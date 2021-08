Schooldirecteur: Extraatje voor leerkrachten achterstandsscholen is 'krankjorum'

De Twine is een van de 25 Friese scholen die in aanmerking komt voor de toelage. "Ik denk dat Slob denkt: 'dan heb ik weer wat gedaan', maar dit levert helemaal niets op", zegt Hakze.

Problemen veroorzaakt door oplossingen

Volgens Hakze is hier sprake van een oplossing die na een tijdje weer tot problemen leidt. "De mensen krijgen wat extra's, 150 euro per maand. Dat is hartstikke mooi in het begin, maar na verloop van tijd verdwijnt het geld in de huishoudpot. En over twee jaar houdt het plotseling op en zeggen ze: 'Hé, ik verdien veel minder'. En dan hebben de mensen er weer last van."

Bovendien vindt Hakze het niet eerlijk dat alleen de docenten van scholen met achterstanden de toelage krijgen. "Ze werken allemaal hard en nu krijgt een deel van de hardwerkende mensen wat en een ander deel niet."