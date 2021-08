Provincie wil goed voorbeeld geven met elektrisch inspectieschip

"Hij is hartstikke stil, hij glijdt geruisloos door het water", zegt Fokkens. De provincie is er verder ook trots op dat het schip in Fryslân ontwikkeld en gebouwd is door een Fries bedrijf. Bovendien is het een duurzaam schip.

"Met dit schip willen we echt het goede voorbeeld geven. Het is nog steeds wat duurder dan een schip met een conventionele motor, maar het is wel de kant die we op willen en je kunt bezuinigen op brandstof."

Twaalf uur varen

Scheepswerf Talsma heeft het schip in een jaar tijd gebouwd voor 1,6 miljoen euro en is trots op het resultaat. Volgens directeur Jelle Talsma hoeft de provincie niet bang te zijn dat het schip, zoals sommige elektrische auto's, na een paar uur varen alweer aan de lader moet: "In een normaal tempo kun je hier sowieso twaalf uur mee varen."

De PW10 van de provincie is het derde elektrische schip dat Talsma maakt. Maar daar blijft het niet bij. "We hebben opdrachten liggen voor twee rondvaartboten en twee duwboten voor Amsterdam. En nog een opdracht voor een grotere rondvaartboot. Ik verwacht dat deze trend wel doorzet", aldus Talsma.

Stevig eisenpakket

Stuurman Peter Scholte van de PW10 vertelt dat het schip geschikt moet zijn voor de Marren, maar ook voor de kleinere vaarten en kanalen van Fryslân. Na de eerste proefvaarten is hij enthousiast geworden. "Hij navigeert fantastisch. Met dit schip kunnen we ook door de noordelijke elfstedenroute varen."

Het eisenpakket voor de scheepswerf was dan ook stevig. Het schip moet onder de meeste bruggen door kunnen en mag ook niet te diep steken. Aan al deze eisen voldoet het nieuwe schip. De eerste echte proef is al komend weekend. Dan zal de PW8 in één keer op de elektrische motor naar Lauwersoog varen, een tocht van zo'n acht uur.

"Er is trouwens nog steeds een conventionele standby-motor voor noodgevallen", vertelt deputeerde Avine Fokkens. "Maar het is de bedoeling om die zo weinig mogelijk te gebruiken."