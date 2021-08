Druk stond erop bij koningin Scheepstra: "We weten dat we de besten zijn"

Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra waren oppermachtig in Weidum. In drie partijen staan ze in totaal drie bordjes af. In de finale tegen Tineke Dijkstra (5-2 6-4) sloegen Scheepstra en Zeinstra de ene naar de andere bal boven.

Het is voor Scheepstra, die uitgeroepen is tot koningin, dus haar zevende PC-winst. "Ze zijn allemaal mooi. De eerste keer was echt 'wow'. Nu staat er veel meer druk op, want we weten dat we de allerbesten zijn. Het is prachtig om dan te winnen. Heel bijzonder."