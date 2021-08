Sportvisserij populair in coronatijd; "Anderhalve meter is bij het water geen probleem"

Door de coronacrisis heeft Sportvisserij Fryslân veel nieuwe leden gekregen. De vereniging groeide van 30.000 naar 40.000 leden. "Het is een prachtige hobby en veilig in deze tijd van corona. De anderhalve meter is langs de waterkant geen probleem", zegt Pyt Achenbach van Sportvisserij Fryslân.