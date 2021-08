Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra oppermachtig

Voor de finale had het partuur van Sijbrandij slechts één bordje afgestaan. Dat was in de tweede omloop tegen Inge Jansma, Larissa Smink en Anouk Smink (5-1 6-4). Daarvoor hadden de favorieten al afgerekend met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. In de halve finale waren Sijbranda-en-co vrijgeloot.

Manon Scheepstra heeft de belangrijkste wedstrijd van het jaar nu zeven keer gewonnen. Voor Sijbrandij en Zeinstra is het na de winst van vorig jaar de tweede PC-titel.