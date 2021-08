Oppermachtige Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra winnen 45e Dames PC

In de finale wonnen de titelverdedigers met 5-2 6-4 van Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma. Het partuur van Dijkstra pakte het eerste bordje, maar daarna liep Sijbrandij uit naar 4-1. Vooral Manon Scheepstra sloeg de ene na de andere bal boven. Dijkstra kwam nog terug tot 4-2, maar spannend werd het niet meer. Op 5-2 en 6-4 haalde de opslag van Tineke Dijkstra het perk niet.

Eén bordje afgestaan in twee partijen

Voor de finale had het partuur van Sijbrandij slechts één bordje afgestaan. Dat was in de tweede omloop tegen Inge Jansma, Larissa Smink en Anouk Smink (5-1 6-4). Daarvoor hadden de favorieten al afgerekend met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. In de halve finale waren Sijbranda-en-co vrijgeloot.

Manon Scheepstra heeft de belangrijkste wedstrijd van het jaar nu zeven keer gewonnen. Voor Sijbrandij en Zeinstra is het na de winst van vorig jaar de tweede PC-titel.