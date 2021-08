Liesette Bruinsma gaat voor vijf medailles "Maar rest van de wereld zit niet stil"

Bruinsma kent dus misschien niet eens al haar concurrenten. "Er is sowieso een Amerikaanse die er in 2019 nog niet bij was. Die heeft nu mijn wereldrecord op de 400 meter vrij zwemmen", zegt ze.

Genieten

De Friezin had op de Spelen van Rio een geheim wapen. "Ik weet dat ik in Rio van alles aan het genieten was. Ook al moest ik wachten op de bus, dan dacht ik: ik sta hier op de Spelen. Hoe vet is dat. Ik hoop dat ik dat weer heb. Omdat het wel een kunst is om hard te zwemmen. Als je het naar je zin hebt dan zet je ook goede resultaten neer", zegt Bruinsma.

Dat moet dan leiden tot vijf medailles. Maar op welke heeft ze de grootste kans op goud? "Ik ga voor alle vijf", zegt ze vol overtuiging. "Maar als je echt een antwoord wil. Dan heb ik op de 100 meter vrij de grootste kans."