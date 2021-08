Ludieke start van regenboogvlaggenactie; "Laten zien dat Fryslân inclusief is"

"We wilden iets praktisch doen en dat is deze actie geworden", legt Tineke Admiraal uit. Ze is van de groep 'Moeders en vaders van Fryslân'. "Het doel is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om op Coming Out Day (11 oktober) tot en met Roze Zaterdag (16 oktober) de regenboogvlag uit te hangen. Dat in heel Fryslân vlaggen hangen als steun aan de LBHTI+-gemeenschap."

Mensen kunnen online de vlag aanmelden op de website. "Zo kunnen we op 16 oktober de einduitslag zien. Het streven is 1.100 vlaggen. Dat is onze droom, dat we als vaders en moeders laten zien dat Fryslân inclusief is."