Partij voor de Dieren biedt petitie aan tegen het afschieten van damherten

Zo'n twintig demonstranten liepen in stille optocht naar het provinciehuis als protest tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten om zo'n 150 damherten af te schieten. Dan blijven er zo'n tachtig beesten over. "Dat is voor ons geen optie", zegt Statenlid Menno Brouwer fan de Partij voor de Dieren. "Je moet als mens en dier samenleven en niet naar het geweer grijpen. Bovendien mag het niet zomaar. Het zijn beschermde dieren."