Tristan Bangma blij met goud: "Echt een droom die uitkomt"

Bangma zegt dat hij en zijn co-piloot Patrick Bos al gauw door hadden dat ze iets bijzonder bereikt hadden: "We hoeven niet heel veel te zeggen. Ik denk dat we allebei heel goed weten wat we hebben gedaan. Samen met onze trainer Jenning Huizinga, ook een Fries, hebben we hier hard naartoe gewerkt. Vandaag vielen alle puzzelstukjes op de goede plek. Heel mooi om met z'n allen hier mee te maken."

Medailleceremonie

Hij heeft genoten van de medailleceremonie. "Prachtig, dan komen de emoties. Dan besef je als het volkslied klinkt, wat we hebben gedaan vandaag, een heel waardevol moment."

Toch kijkt de atleet ook alweer vooruit naar volgende week: "Volgende week dinsdag rijden we de tijdrit op de weg en volgende vrijdag de wegwedstrijd. We weten dat de vorm goed is. We gaan vooral eerst hier even van genieten. Daarna de knop wel weer om, maar dat gaat helemaal goed komen."