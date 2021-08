OVERZICHT: Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra prolongeren PC-winst

De blijdschap was er ook bij Marrit Zeinstra: "Het was wel anders dan vorig jaar. Dat was de eerste keer en toen was de halve finale zo spannend. Daarom was de ontlading toen wat groter. Nu gingen we er vrij eenvoudig doorheen: goed gekaatst en winst."

De ontlading was dus minder, maar toch: "Ik ben altijd blij om de PC te winnen. Dit was de tweede keer, op naar meer."