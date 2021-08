Boeren in noordoosten willen langer mest uitrijden; verzoek bij minister gelegd

Landbouworganisatie LTO-Noord vraagt demissionair minister Schouten van Landbouw of boeren in het noordoosten twee weken langer mest mogen uitrijden. Normaliter mogen boeren dat tot 31 augustus.

"Twee weken lijkt me genoeg, het weer wordt beter", zegt Henk Hulshoff van LTO Noord. "Het land wordt weer beter begaanbaar. Door al die neerslag zijn we al een snee gras achterop. Dus het zou mooi zijn als het gras langer kan staan. De mest is nodig om meer voederwaarde te krijgen. Het ontbreekt nu aan eiwit."

Hij hoopt dat de minister akkoord gaat. "Het is een uitzonderlijk verzoek, maar we hebben ook uitzonderlijk weer gehad."